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Трамп помилував ексрадника з нацбезпеки Флінна, засудженого за зв’язки з РФ

Президент США привітав Флінна і його родину.

Трамп помилував ексрадника з нацбезпеки Флінна, засудженого за зв’язки з РФ
Дональд Трамп и Майк Флинн
Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп оголосив про помилування свого колишнього радника з національної безпеки генерала Майкла Флінна, якого викрили у закулісних зв'язках з Росією.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.

В лютому 2017 року генерал Флінн подав у відставку з посади радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки у зв'язку зі звинуваченнями в закулісних зв'язках з Росією. Виявилося, що за місяць до інавгурації Трампа Флінн у приватній розмові обговорював питання санкцій з послом Росії в Штатах Сергієм Кисляком. У бесідах із російським дипломатом Флінн закликав Москву не надто гостро реагувати на введені Бараком Обамою санкції, давши співрозмовнику зрозуміти, що обидві сторони зможуть переглянути це питання після того, як присягу складе новий президент. При цьому нинішньому віце-президентові Майку Пенсу Флінн заявляв, що не обговорював санкції з представниками Росії. 

Після скандалу президент США Дональд Трамп заявив про "повну довіру" Флінну.

Пізніше Флінн зізнався, що отримував гроші від російських компаній за виступи з лекціями.

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