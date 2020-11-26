Трамп помилував ексрадника з нацбезпеки Флінна, засудженого за зв’язки з РФ

Президент США Дональд Трамп оголосив про помилування свого колишнього радника з національної безпеки генерала Майкла Флінна, якого викрили у закулісних зв'язках з Росією.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

В лютому 2017 року генерал Флінн подав у відставку з посади радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки у зв'язку зі звинуваченнями в закулісних зв'язках з Росією. Виявилося, що за місяць до інавгурації Трампа Флінн у приватній розмові обговорював питання санкцій з послом Росії в Штатах Сергієм Кисляком. У бесідах із російським дипломатом Флінн закликав Москву не надто гостро реагувати на введені Бараком Обамою санкції, давши співрозмовнику зрозуміти, що обидві сторони зможуть переглянути це питання після того, як присягу складе новий президент. При цьому нинішньому віце-президентові Майку Пенсу Флінн заявляв, що не обговорював санкції з представниками Росії.

Після скандалу президент США Дональд Трамп заявив про "повну довіру" Флінну.

Пізніше Флінн зізнався, що отримував гроші від російських компаній за виступи з лекціями.