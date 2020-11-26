Глава КНР привітав Байдена з перемогою на виборах

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав вітання кандидату в президенти США Джо Байдену з перемогою на виборах.

Це відбулося більш ніж через два тижні після того, як Байден, згідно з підрахунками американських ЗМІ, виборов перемогу у чинного глави Білого дому Дональда Трампа. Про це пише CNN з посиланням на інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа".

"Сприяння здоровому і стабільному розвиткові китайсько-американських відносин відповідає не лише фундаментальним інтересам обох народів, а й загальним очікуванням міжнародного товариства", - йдеться у привітанні лідера Китаю.

Сі Цзіньпін висловив надію на те, що обидві країни будуть підтримувати дух неконфліктності, взаємної поваги та вигідного співробітництва.

Остаточні результати виборів президента США стануть відомі тільки після голосування колегії виборників, яке відбудеться у грудні.

Байдена привітали лідери багатьох країн, але Росія досі зволікає із цим. Китай також довго не висловлював свою позицію щодо попередніх результатів, аж поки 13 листопада представник МЗС КНР не повідомив, що Китай поважає вибір американського народу. МЗС Китаю не назвало причини затримки з привітанням, але підкреслило, що "результат буде підтверджено відповідно до законів і процедур США".

Останнім роками відносини між Китаєм і США особливо загострилися. Президент США Дональд Трамп кілька разів критично висловлювався щодо Китаю, звинувачуючи країну в поширенні коронавірусу. Окрім того, він ініціював обмеження роботи китайських додатків.

Байдена з перемогою раніше привітали канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський, президент Польщі Анджей Дуда, лідери ЄС і НАТО.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким лідером США, але привітає переможця виборів після залагодження всіх юридичних формальностей.