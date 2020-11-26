Марина Порошенко закликала підтримати жінок, які найбільше потерпають від наслідків пандемії

Пандемія коронавірусу загострила проблеми рівних можливостей жінок і чоловіків. Про це під час дискусії на четвертому Українському жіночому конгресі заявила Марина Порошенко. Вона, зокрема, нагадала, що за каденції попередньої влади були ініційовані реформи децентралізації й інклюзивної освіти, які дали можливість жінкам широко реалізувати свої права.

Вона нагадала, що Київ торік долучився до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у місцевому самоврядуванні. «Саме там закладені принципи, що рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом у процесі ухвалення рішень для демократичного суспільства, врахування локальними і муніципальними владами потреб жінок і чоловіків у рівній мірі», – наголошує Марина Порошенко.

«Для мене як для людини, яка велику частину свого життя приділила саме соціальним питанням, допомозі і дітям з інвалідністю, і соціально незахищеним, дуже важливий більш широкий аспект гендерної рівності. За часи впровадження інклюзивної освіти в Україні кількість дітей, які змогли ходити до звичайних шкіл, зросла із 2,5 тисяч майже до 20 тисяч. Це можливості не тільки для хлопчиків і дівчаток, які можуть стати повноцінними членами українського суспільства. А й долі їхніх мам, які зараз зможуть займатися не тільки доглядом за дітьми, а й реалізуватися у професії», – наголошує Марина Порошенко.

Вона зазначила, що в новому складі Київської міської ради 39 жінок-депутаток. Це вдвічі більше, ніж у попередньому скликанні.

«Переконана, що вони займуть свою активну позицію у вирішенні київських місцевих проблем, яких зараз дуже багато. Особливо у зв’язку з епідемією коронавірусу», – наголосила Марина Порошенко.

Вона відзначила, що зараз на рівні Києва треба негайно вирішувати питання підтримки різних соціальних груп, які найбільше потерпають від епідемії коронавірусу.

«Ще минулого скликання Київської міської ради було започатковано 6 основних соціальних програм, і вже з початку епідемії коронавірусу був започаткований єдиний координаційний центр, який надає матеріальну допомогу за 10 напрямками. На це було виділено майже 700 млн грн. Ми будемо продовжувати цю допомогу, у тому числі й жінкам. Бо це – і лікарі, і медичні сестри – вся медична сфера, яка сьогодні дуже навантажена у зв’язку з епідемією коронавірусу. Ми постійно з ними на зв’язку, забезпечуємо їх і системами індивідуального захисту, і необхідним обладнанням, і системами тестування», – зазначила Марина Порошенко.

«Також не вирішений до кінця алгоритм, як нашим педагогам надавати знання дітям в умовах епідемії, коли ми постійно перебуваємо в очікуванні повного локдауну, а на державному рівні не запроваджена система дистанційного навчання. Від цього залежить і працевлаштування тих самих мам, які мусять наглядати за своїми дітьми, коли вони перебувають вдома. Це соціальна підтримка з боку місцевої влади для мам, які будуть змушені покинути свої робочі місця», – зауважує Порошенко.