Кабмін на позачерговому засіданні затвердив проєкт бюджету-2021 до другого читання

Кабінет міністрів 26 листопада зібрався на позачергове засідання, щоб затвердити проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання.

Доходи закладаються на рівні 1 трлн 92 млрд, видатки - 1 трлн 328 млрд гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав проєкт збалансованим, було враховано більшість правок депутатів.

"У процесі доопрацювання проводили консультації з МВФ. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду. Знайдено можливість зменшити дефіцит сектору загальнодержавного управління з 8% до 5,24%. Разом з цим в середньостроковій перспективі планується зменшення дефіциту бюджету", - повідомив Марченко.

За його словами, коштів достатньо на пріоритетні сектори, зокрема, охорону здоров'я та інфраструктура.

Від голосування за проєкт утримався міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду. 5 листопада за документ проголосували в першому читанні.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Верховна Рада не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у цьому році.

У "Слузі народу" все ж сподіваються, що проєкт в другому читанні розглянуть у грудні. 20 листопада Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.