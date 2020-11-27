Як країни чорноморського регіону розраховують подолати економічні наслідки пандемії?

Основною темою на порядку денному, звісно, була боротьба із пандемією та подолання економічних наслідків обмежень. Пандемія спричинила катастрофічний вплив на економіку. ВВП найрозвиненіших країн впав приблизно на 10%. За даними МВФ, світова економіка скоротилась майже на п’ять відсотків, і за всіма показниками глобальна рецесія значно перевищує світову фінансову кризу 2008-2009 років. Все це призвело до масового поширення крайньої бідності, зростання нерівності, кризи системи освіти та інших негативних наслідків.

Фото: Макс Требухов

За прогнозами Міжнародної організації праці, загальний робочий час у світі зменшився на 14% – це означає, що приблизно 400 мільйонів робочих місць були скорочені. Через карантинні обмеження значно постраждав туризм. Показники цього надзвичайно трудомісткого сектору економіки до кінця року знизяться на 60-80%.

Єдиного та безумовно правильного сценарію виходу з кризи немає в жодної країни світу, тому зараз дуже важливо вивчати та узагальнювати спільний досвід. Хочу поділитися з вами прикладами заходів з економічної допомоги у країнах-членах ПАЧЕС. Зверніть увагу, як уряди намагаються підтримувати малий та середній бізнес. Я вірю, що саме цей сектор економіки рухає прогрес: найближчим часом для допомоги бізнесу в парламент буде поданий відповідний законопроект.

Яких заходів вживали наші сусіди по ПАЧЕС?

Албанія пом’якшила грошово-кредитну політику, знизила відсоткові ставки та вартість нових кредитів. Банк Албанії у співпраці з іншими банками відтермінував виплати по кредитах на шість місяців та спростив фінансовим організаціям можливість відстрочки платежів по кредитах для клієнтів.

Вірменія надає соціальну та економічну допомогу, а також короткострокову підтримку малому та середньому бізнесу. Матеріальну допомогу отримують вразливі верстви населення: в тому числі, ті, хто втратив роботу через пандемію, сім'ї з дітьми або ті, хто очікує на дитину. Також уряд запровадив підтримку для тих, хто має проблему з оплатою комунальних послуг.

Азербайджан розробив кредитну платформу для підприємців, які постраждали через пандемію. Завдяки їй вони можуть отримати кредити із пільговим періодом 12 місяців у найкоротші терміни.

Болгарія надає гранти за програмою «Підтримка мікро- і малих підприємств в подоланні економічних наслідків пандемії COVID-19», що має бюджет більше 100 мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на забезпечення оборотного капіталу.

У Греції діє відстрочка сплати певних податків. Також країна застосовує знижену ставку ПДВ для окремих категорій товарів та послуг: наприклад, для безалкогольних напоїв, предметів гігієни та квитків у кіно. Товари і послуги для боротьби з поширенням COVID-19, безоплатно передані уряду Греції, взагалі не обкладаються ПДВ.

У Сербії так само діє відстрочка сплати податків – це стосується податків на заробітну плату і внесків для приватного сектора. Зобов’язання можна буде погасити у відстрочку не раніше 2021 року. Також застосовується пряма допомога підприємцям – йдеться про мікро-, малі і середні підприємства в приватному секторі. Співробітникам великих компаній, що втратили роботу, держава компенсує 50% чистого мінімальної заробітної плати.

У Туреччині сплата різних податків відкладена на термін від 1 до 6 місяців. Торговцям і ремісникам була надана можливість відстрочки процентних ставок та виплат по кредиту.

Які висновки можна зробити?

Незважаючи на те, що протиепідемічні заходи, як і раніше, потребують нашого якомога серйознішого ставлення, акценти переносяться на мінімізацію негативного економічного та соціального впливу. Економічна політика має доповнюватися заходами у сфері соціального захисту, освіти, охорони праці та створення умов для неї тощо. Суто економічні рішення не допоможуть подолати наслідки кризи. Тим не менше, без економічної підтримки взагалі неможливо говорити про повернення до розвитку. Практично у всіх країнах допомога бізнесу була спрямована на відстрочку або зменшення податків, відстрочення виплати по кредитах, надання «дешевих» кредитів, виплати одноразової прямої допомоги.

Хоча пандемія має серйозний вплив на всі галузі економіки, для деяких компаній вона стала серйозним стимулом. Стрімко розвивається бізнес, пов’язаний із цифровізацією та штучним інтелектом, інтернет-торгівлею та онлайн-сервісами, розширюється ринок телекомунікацій та електронних послуг, зростає хімічна, фармацевтична та харчова промисловість. У країнах чорноморського економічного співробітництва ми бачимо, як пандемія вплинула на стрімкий розвиток цифрової економіки та електронного уряду.

Робити прогнози на період після пандемії зараз дуже важко. У середньостроковій перспективі можна чекати на поновлення економічного зростання, але темпи відновлення залежатимуть від того, як розвиватиметься пандемія далі.