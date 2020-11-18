У Раді зареєстрували постанову про відкликання Гетманцева з посади голови фінкомітету

Ініціаторами документа є члени депутатської групи "Партія "За майбутнє", "Довіра", а також фракції "Європейська солідарність".

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади Голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у зв'язку з незадовільною роботою на посаді.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ініціаторами документа є члени депутатської групи "Партія "За майбутнє", "Довіра", а також фракції "Європейська солідарність".

Зараз проєкт постанови передано на розгляд керівництву.

Вчора депутатська група "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко заявила, що збирається з колегами реєструвати проєкт постанови щодо віідкликання Данила Гетманцева з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики у разі невирішення питання про відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів.

За таке рішення висловився і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Нагадаємо, вчора Гетманцев заявив, що Верховна Рада, вочевидь, не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у встановлений Бюджетним кодексом термін.За його словами, парламент тільки на початку грудня отримає проєкт держбюджету від Кабінету Міністрів.

Вчора сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступають проти введення касових апаратів.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

У вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати. Вимога набуває чинності з 2021 року, крім ризикових галузей.

Відповідно до документа, від необхідності використовувати РРО звільняються ФОП першої категорії. Для ФОП другої-четвертої категорій, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, користовані товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели. Для інших ФОП РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.