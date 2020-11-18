"Маріонетки Росії до цього часу сидять у Верховній Раді", – керівник посольства США

Крістіна Квін заявила, що олігархи і далі телефонують членам Ради, суддям та іншим посадовим особам, щоб підірвати порядок денний президента, і щоб система працювала на їх користь.

У Верховній Раді України до цього часу є маріонетки РФ, а антизахідні наративи Кремля поширюються в медіапросторі України.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє "Liga.net".

"Зараз на багатьох фронтах Україна бореться з агресією Росії: окупацією і спробою анексії Криму, підтримуваним Росією конфліктом на Донбасі. Також це кібератаки і дезінформація, яка поширюється з території РФ і через маріонеток Росії, частина з яких по сьогоднішній день сидить Верховній Раді", - сказала Квін.

За її словами, агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідні наративи в Україні через медіахолдинги і соцмережі.

"Ці голоси говорять, що західні партнери намагаються управляти внутрішніми справами України. Цей наратив нечесний: він перевертає реальність з ніг на голову. Західні партнери підтримують Україну, ті цілі, які стоять перед українським урядом і народом", - зауважила Квін.

Тимчасова повірена у справах США в Україні також зазначила, що Володимир Зеленський прийшов до влади з гаслом боротьби з корупцією і "досяг певних успіхів": скасування депутатської недоторканності, прийняття банківського і земельного закону. Однак реформам намагаються чинити опір ті, чиї інтереси вони зачіпають.

"Олігархи і далі телефонують членам Ради, суддям та іншим посадовим особам, щоб підірвати порядок денний президента, і щоб система працювала на їх користь", - додала Квін.

Нагадаємо, у вересні Квін закликала Росію припинити війну на Донбасі і звільнити політв'язнів. За її словами, США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям для припинення створеного Росією конфлікту на сході України.