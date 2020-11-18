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​США запустили програму, щоб згуртувати переселенців з Донбасу

Вартість програми - біля $2 млн.

​США запустили програму, щоб згуртувати переселенців з Донбасу
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

Сполучені Штати Америки і Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів запустили програму, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб України.

Про це повідомляється у Twitter посольства.

"Раді розпочати разом із IREXintl дворічну програму на 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору.

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