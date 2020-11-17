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Окупанти виставили на аукціон кримську "Масандру"

Стартова ціна піддприємства - 69,5 млн долларів США.

Окупанти виставили на аукціон кримську "Масандру"
"Масандра"
Фото: tripadvisor.ru

Підконтрольний Росії окупаційний "уряд" Криму продає акції винзаводу "Масандра" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" за стартовою ціною 5,3 млрд рублів (69,5 млн долларів США).

Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Станом на 17 листопада триває процедура прийому заявок.

Зазначається, що пакет з 3 575 899 662 акцій з номінальною вартістю 1 рубль за штуку виставлений на торги. Для участі в них необхідно заплатити 20% від стартової вартості акцій - 1,06 млрд рублів (або $13 896 600).

Прийом заявок триватиме до 8 грудня. Дата проведення аукціону - 14 грудня.

Нагадаємо, Кримське підприємство "Масандра" "націоналізували" у 2014 році і оголосили власністю Управління справами президента РФ. У 2105 році Україна заявила права на кримські винні бренди, такі як "Масандра", "Магарач" і "Новий світ".

У 2016 році Генпрокуратура України порушила кримінальну справу проти керівника заводу "Масандра" Яніни Павленко, яка відкоркувала пляшку вина Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року, вартість якої оцінюється в $100 тис., під час відвідування анексованого Криму колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі.

У травні цього року окупаційна влада Криму заявила, що передумала приватизувати винзавод "Масандра".

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