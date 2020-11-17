Метеорологи попередили про перший сніг у столиці

Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C.

На вечір 17 листопада у Києві метеорологи прогнозують перший сніг.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Сьогодні увечері, 17 листопада, метеорологи прогнозують перший сніг у столиці. Він розпочнеться сьогодні увечері та триватиме до ранку 18 листопада", - йдеться в повідомленні.

Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C.

Комунальники пустили в дію 544 одиниці спеціальної техніки.

"Нагадуємо водіям про необхідність змінити гуму на своїх авто та закликаємо бути обачними на дорогах", - додали в КМДА.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Карпатах на горі Піп Іван випав сніг. Минулого року на цій горі у вересні також випав сніг. Сніжило там навіть у останній день весни-2020. 31 травня температура на вершині гори впала до -4 градусів, був снігопад.