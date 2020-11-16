У Києві "замінували" будівлю КМДА (оновлено)

Близько 17:00 16 листопада надійшло повідомлення про замінування будівлі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив паблік Киев Оперативный.

"Щойно надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місці вже працюють спеціалісти відповідних служб", - йдеться у повідомленні.

Керівник Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА Катерина Баранова підтвердила інформацію.

"Надійшов анонімний дзвінок з повідомленням про мінування. Правоохоронці перевіряють будівлю", - сказала Баранова агентству Укрінформ.

Оновлення. Згодом Катерина Баранова повідомила агентству, що у будівлі КМДА вибухівки не знайшли.

“За результатами перевірки інформація про мінування не підтвердилась”, - зазначила вона.

Нагадаємо, 6 листопада станцію метро "Майдан Незалежності" зачиняли через повідомлення про мінування.

3 і 8 листопада листопада через повідомлення про мінування закривали станцію метро "Хрещатик". Вранці 3 листопада надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності.

У всіх випадках повідомлення було неправдивим: вибухівку не знайшли.