Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві "замінували" будівлю КМДА (оновлено)

Вибухівки не знайшли.

У Києві "замінували" будівлю КМДА (оновлено)
Фото: zn.ua

Близько 17:00 16 листопада надійшло повідомлення про замінування будівлі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив паблік Киев Оперативный.

"Щойно надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місці вже працюють спеціалісти відповідних служб", - йдеться у повідомленні.

Керівник Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА Катерина Баранова підтвердила інформацію.

"Надійшов анонімний дзвінок з повідомленням про мінування. Правоохоронці перевіряють будівлю", - сказала Баранова агентству Укрінформ.

Оновлення. Згодом Катерина Баранова повідомила агентству, що у будівлі КМДА вибухівки не знайшли.

“За результатами перевірки інформація про мінування не підтвердилась”, - зазначила вона.

Нагадаємо, 6 листопада станцію метро "Майдан Незалежності" зачиняли через повідомлення про мінування.

3 і 8 листопада листопада через повідомлення про мінування закривали станцію метро "Хрещатик". Вранці 3 листопада надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності.

У всіх випадках повідомлення було неправдивим: вибухівку не знайшли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також