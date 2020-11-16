Орієнтовна вартість виявленого бурштину становить кілька десятків тисяч доларів США.

Служба безпеки України блокувала контрабанду 5,4 кілограма унікального бурштину-сирцю великих фракцій до однієї з арабських країн.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України до однієї з країн Перської затоки. Ділки скуповували незаконно видобуте каміння у північних районах Рівненщини, інформує пресцентр СБУ.

"Співробітники СБ України, зокрема, задокументували, що мешканець Рівного намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту «Бориспіль» 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать понад 700 грамів. Таке каміння є ексклюзивним та вартість кожного визначається індивідуально. Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі бурштин вилучено і направлено для проведення відповідного дослідження. Після експертизи буде вирішуватись питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась співробітниками УСБУ в Рівненській області спільно з Київською митницею ДМС України.

Нагадаємо, наприкінці вересня CБУ заблокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії. Тоді правоохоронці вилучили 833 кг бурштину вартістю майже 4 млн грн.