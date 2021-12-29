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На Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину вагою понад 5 кілограм

Раніше найбільшими вважалися зразки масою 1 930 г та 1 040 г.

На Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину вагою понад 5 кілограм
Фото: facebook.com/koval8

На Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину, вагою понад 5 кілограм.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Друзі, на Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину. Він важить понад 5 кг і входить в десятку найбільших «бурштинових» каменів світу. На сьогодні максимальна вага такого екземпляру - більше 9 кг знаходиться в Музеї природознавства в Берліні. А в Україні найбільшими вважалися зразки бурштину масою 1 930 г та 1 040 г", - написав він у фейсбуці.

Такі екземпляри надзвичайно рідкісні, підтверджують експерти Державного гемологічного центру України. Лише кілька каменів подібної ваги знаходяться в музеях та приватних колекціях.

Фото: facebook.com/koval8

Коваль зазначив, що камінь видобула компанія "Сонячне ремесло" на родовищі Володимирець-Східний. Компанія розпочала легальний видобуток бурштину в травні цього року, після прийняття розпорядження Кабінету міністрів, яке ініціювала Рівненська ОДА.

"Нагадаю, легалізувати цю сферу вдалося завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського. На сьогодні в області вже 55 реалізованих на аукціонах «бурштинових» ділянок, надходження у держбюджет склали понад 166 мільйонів", - додав голова Рівненської ОДА.

Фото: facebook.com/koval8

Нагадаємо, в грудні 2019 року Рада прийняла закон про видобуток бурштину. Він передбачає введення єдиних дозволів на розвідку з правом видобутку, які будуть продаватися через електронні аукціони ProZorro.

У лютому 2020 року парламент уп'ятеро знизив ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, з 25% до 5%.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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