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"Укрзалізниця" анонсувала запуск двоповерхового електропоїзда Skoda з Києва до Львова

Перший рейс заплановано на 30 грудня.

"Укрзалізниця" анонсувала запуск двоповерхового електропоїзда Skoda з Києва до Львова
Фото: minfin.com.ua

30 грудня 2021 року АТ "Укрзалізниця" відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ – Львів.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших, повідомляє пресслужба компанії.

В УЗ розповіли, що ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Skoda побудови 2012 року здійснювався на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод". Поїзд прибув на підприємство у лютому 2021 року, і за 11 місяців був повністю оновлений.

"Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами", – розповіли в компанії.

"Укрзалізниця" придбала два електропоїзди Skoda EJ675 City Elephant у 2012 році перед проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012. Ці поїзди є двосистемними (можуть рухатися по електрифікованих ділянках на постійному і змінному струмі). Електропоїзд складається із шести двоповерхових вагонів і має 607 місць, з них 46 – першого класу, 590 – другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км на годину.

Електропоїзди Skoda раніше курсували на маршрутах Харків-Сімферополь і Донецьк-Сімферополь. Після анексії Криму їх перевели на інші маршрути. Один пустили між Києвом і Харковом, другий – між Києвом і Тернополем.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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