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У посвідченнях водія з'явилася відмітка про автоматичну коробку передач

Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду "78".

В Україні запроваджують нові європейські норми у посвідченні водія. Відтепер у посвідченні ставитимуть відмітку про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення були видані раніше, повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду «78». За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності – з будь-якою", – пояснили у МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, такі нововведення – це ще один крок до приведення бланку національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів. З наступного року у МВС обіцяють активно працювати над системним поліпшенням процесу отримання посвідчення водія.

Запроваджені зміни регламентує  постанова Кабінету міністрів №1007 від 22 вересня 2021 року. Документ передбачає низку нововведень у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

У міністерстві зазначають, що вже змінився дизайн бланка посвідчення водія. З минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського документа, стилізоване зображення Державного прапора України для ідентифікації країни. Документ став більш захищеним від підробок. У ньому імплантований електронний носій, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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