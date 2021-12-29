Російські найманці відкривали вогонь неподалік Катеринівки і в бік Кримського

Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша".

Учора, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Станом на 7:00 середи, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

На Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, попри досягнуті 22 грудня ТКГ по Донбасу домовленості про припинення вогню, через обстріли окупантами позицій ЗСУ четверо військових отримали поранення, з них двоє перебувають у важкому стані.

Вчора українська сторона подала запит на проведення нового засідання Тристоронньої контактної групи, аби обговорити порушення перемир'я зі сторони проросійських бойовиків. Проте збройні сили РФ/ОРДЛО відмовилися від участі в запропонованих консультаціях.