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Харківський "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень вирішили знести

Посадовця, який підписав документи про його встановлення, звільнено з посади.

Харківський "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень вирішили знести
Арт-об'єкт "Скіфська спадщина" у Харкові
Фото: Пресслужба Харківської міськради

Об'єкт "Скіфська спадщина", який став одним із проєктів-переможців громадського бюджету Харкова за 2021 рік, демонтують.

Посадовця, який підписав документи про його встановлення, звільнено з посади, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Гроші, виділені на проєкт, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проєкту не бачили. Такий Стоунхендж нам не потрібен", – повідомив міський голова.

"Скіфська спадщина" – один із проєктів-переможців громадського бюджету Харкова на 2021 рік. Список проєктів-переможців депутати міськради затвердили на сесії 30 грудня 2020 року. Загальна вартість проєкту – 1 482 680 гривень. Його автором є Євген Кулик.

У соцмережах розкритикували встановлений на вул. Бібліка об’єкт, який назвали "харківським Стоунхенджем". Він складається із бетонних блоків, складених у стовпи. Біля двох з них розташовані фігури, що нагадують скіфських кам’яних баб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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