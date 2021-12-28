Харківський "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень вирішили знести

Посадовця, який підписав документи про його встановлення, звільнено з посади.

Об'єкт "Скіфська спадщина", який став одним із проєктів-переможців громадського бюджету Харкова за 2021 рік, демонтують.

Посадовця, який підписав документи про його встановлення, звільнено з посади, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Гроші, виділені на проєкт, не освоєні. Я заборонив повністю сплачувати рахунки. Я та моя команда проєкту не бачили. Такий Стоунхендж нам не потрібен", – повідомив міський голова.

"Скіфська спадщина" – один із проєктів-переможців громадського бюджету Харкова на 2021 рік. Список проєктів-переможців депутати міськради затвердили на сесії 30 грудня 2020 року. Загальна вартість проєкту – 1 482 680 гривень. Його автором є Євген Кулик.

У соцмережах розкритикували встановлений на вул. Бібліка об’єкт, який назвали "харківським Стоунхенджем". Він складається із бетонних блоків, складених у стовпи. Біля двох з них розташовані фігури, що нагадують скіфських кам’яних баб.