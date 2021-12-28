Чоловік полював на території Краснокутського лісництва в Харківській області.

Фото: facebook.com/doz.pmr

У неділю, 26 грудня, на території Краснокутського лісництва в Харківській області під час полювання випадково застрелили 39-річного мисливця. За інформацією місцевого видання, MyKharkov.info, загиблим виявився відомий хірург Роман Ростовський, завідувач хірургічного відділення №2 Другої міської клінічної лікарні Полтави

"Полювання відбувалося в урочищі на території Краснокутського лісництва в компанії чоловіків. 40-річний мисливець здійснив постріл з власної гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-27 та випадково влучив у 39-річного знайомого", - повідомляється на сайті харківського облуправління поліції.

За фактом події відкрито провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Чоловіку, який стріляв, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Куля влучила у ліву скроню хірурга. Від отриманого поранення він помер на місці.

Фото: Національна поліція

Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради повідомив, що Ростовський трагічно загинув, не вдаючись у подробиці.

"Майже 20 років свого життя Роман Ростовський віддав медицині та щоденній боротьбі за життя пацієнтів. За вагомий внесок у розвиток хірургічної служби міста був неодноразово нагороджений Почесними грамотами та подяками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в кінці листопада у Чернігівській області начальник райуправління ДСНС випадково застрелив товариша-поліцейського на полюванні.