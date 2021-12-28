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У прифронтовому Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через скорочення надходження води

Ймовірно, на водогоні трапився прорив у сірій зоні. 

У прифронтовому Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через скорочення надходження води
Фото: krapka.club

У Торецьку Донецької області 27 грудня оголосили надзвичайну ситуацію через скорочення надходження води на 60% від запланованого. 

26 листопада на водогоні Горлівка-Торецьк відбулися заплановані ремонтні роботи. Аварія була усунута, але обсяг води не збільшився, повідомили на сайті пресслужбі Торецької міської військово-цивільної адміністрації

"Тож, ймовірно, існує ще порив у сірій зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час. У зв’язку з недостатнім обсягом постачання води, з метою забезпечення водопостачанням населення громади прокачка води по районах буде здійснюватися: (...) 28.12.21 з 18 години – Центральна частина міста, селище Північне, м. Залізне", – йдеться у повідомленні.

Населення попросили не робити забір води із системи теплопостачання та, за можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1,5 доби.

Торецьк – тридцятитисячне місто на лінії розмежування. У 4 км від нього розташовується окупована проросійськими бойовиками Горлівка. 

Нагадаємо, торік Торецьк також мав проблеми з водопостачанням. 19 листопада через порив було зупинено водовід "Горлівка-Торецьк". Місто Торецьк з 30 тис. жителів лишилося без води. Наслідки аварії усунули тільки 23 листопада. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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