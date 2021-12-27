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Окупанти 9 разів порушили тишу, поранено ще одного українського воїна

За два дні ворог тяжко поранив трьох українських військових.

Окупанти 9 разів порушили тишу, поранено ще одного українського воїна
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Від початку понеділка, 27 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах, стан їхнього здоров’я – важкий.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж неділі, 26 грудня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. Ворог поранив українського воїна, він у важкому стані.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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