Речник Путіна назвав поширення НАТО на країни колишнього СРСР "питанням життя та смерті" для Росії

За його словами, Путіна не влаштує затягування переговорів щодо так званих безпекових гарантій для Росії.

Поширення НАТО на країни колишнього СРСР, зокрема Україну, є "питанням життя та смерті" для Росії.

Про це в ефірі російського державного телеканалу заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"[Наша безпека] перебуває під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів. І в цьому плані, звичайно, - поширення НАТО на такі країни, як Україна, напевно інші країни, які були на території Радянського Союзу", - сказав Пєсков.

"Це вже питання, ну, фактично, життя і смерті для нас", - додав речник Кремля.

За його словами, Путіна не влаштує затягування переговорів щодо так званих безпекових гарантій, тому потрібно сконцентруватися на переговорах, які мають відбутися в січні.

За словами Пєскова, затягування "абсолютно не влаштує російську сторону, і не влаштує президента Путіна... Ситуація така, що потрібне рішення, потрібне рішення швидке, конкретне, і рішення, яке відповідатиме нашим інтересам".

В Кремлі вважають, що додати переконливості російським ініціативам мають успішні випробування новітніх гіперзвукових ракет "Циркон".

"Будемо сподіватися, ноти таким чином стають більш переконливими", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, минулого тижня Росія висунула пропозиції про гарантії своєї безпеки. Мова йде про договір між РФ і США про гарантії безпеки і Угоду про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.

Пізніше у Південному військовому окрузі Росії заявили про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, зокрема в окупованому Криму та Ростовській області.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Водночас він заявив, що “Путін хоче знищити” Україну.