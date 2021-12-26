Столтенберг пропонує скликати у січні Раду НАТО-Росія

Останні переговори в такому форматі відбулися ще у липні 2019 року,

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати Раду НАТО-Росія 12 січня.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на DPA.

“Рада НАТО-Росія може зібратися в січні вперше за два з половиною роки, хоча Москва ще не взяла на себе зобов’язань щодо зустрічі”, – йдеться у повідомленні.

Так, Альянс контактує з Росією з цього приводу.

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію і зараз розглядають її. Окрім того, Кремель заявив, що формат і терміни проведення Ради потребують уточнення.

Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року, і відтоді усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

Він також заявив, що військово-технічна відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції Кремля у сфері безпеки може бути різною. За його словами, відповідні пропозиції підготують військові експерти.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про бажання України долучитись до консультацій з приводу цих гарантій.