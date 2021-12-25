Сьогодні, у Різдво Христове за григоріанським календарем папа Римський Франциск виголосив щорічне послання Urbi et Orbi («Місту і світу»), згадавши у ньому про Україну.

Про це пишуть vaticannews.va.

“Царю людства, допоможи політичній владі примирити суспільства, спустошені напруженням та протиріччями... Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту”, – сказав понтифік.

Фото: vaticannews.va

Урочисте благословення Риму та світові папа Римський виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. Востаннє цей урочистий захід відбувався у такій формі на Різдво 2019 року, адже подальші великодні та різдвяні святкування відбувалися в обставин суворих карантинних обмежень.

“Тепер же знову все відбувалося згідно зі звичним протоколом. Паломники, що зібралися на площі Святого Петра попри дощову погоду, з великим ентузіазмом привітали Святішого Отця, що опівдні з’явився у лоджії”, – йдеться у повідомленні.

Фото: vaticannews.va

Фото: vaticannews.va

Оркестри Папської Швейцарської Гвардії та італійських карабінерів виконали державні гімни Італії та Ватикану, після чого Глава Католицької Церкви виголосив різдвяне послання.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня світ святкує Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Раніше Папа Римський Франциск у промові висловив сподівання, що Різдво принесе мир в Україну.

Зазначимо, організація можливого візиту Папи Римського до України перебуває "на порядку денному" Міністерства закордонних справ.