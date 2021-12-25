Сьогодні, у Різдво Христове за григоріанським календарем папа Римський Франциск виголосив щорічне послання Urbi et Orbi («Місту і світу»), згадавши у ньому про Україну.
Про це пишуть vaticannews.va.
“Царю людства, допоможи політичній владі примирити суспільства, спустошені напруженням та протиріччями... Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту”, – сказав понтифік.
Урочисте благословення Риму та світові папа Римський виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. Востаннє цей урочистий захід відбувався у такій формі на Різдво 2019 року, адже подальші великодні та різдвяні святкування відбувалися в обставин суворих карантинних обмежень.
“Тепер же знову все відбувалося згідно зі звичним протоколом. Паломники, що зібралися на площі Святого Петра попри дощову погоду, з великим ентузіазмом привітали Святішого Отця, що опівдні з’явився у лоджії”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня світ святкує Різдво Христове за Григоріанським календарем.
Раніше Папа Римський Франциск у промові висловив сподівання, що Різдво принесе мир в Україну.
Зазначимо, організація можливого візиту Папи Римського до України перебуває "на порядку денному" Міністерства закордонних справ.