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Папа Римський у різдвяному посланні згадав Україну

"Царю людства не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту".

Сьогодні, у Різдво Христове за григоріанським календарем папа Римський Франциск виголосив щорічне послання Urbi et Orbi («Місту і світу»), згадавши у ньому про Україну.

Про це пишуть vaticannews.va.

“Царю людства, допоможи політичній владі примирити суспільства, спустошені напруженням та протиріччями... Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту”, – сказав понтифік.

Фото: vaticannews.va

Урочисте благословення Риму та світові папа Римський виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. Востаннє цей урочистий захід відбувався у такій формі на Різдво 2019 року, адже подальші великодні та різдвяні святкування відбувалися в обставин суворих карантинних обмежень.

“Тепер же знову все відбувалося згідно зі звичним протоколом. Паломники, що зібралися на площі Святого Петра попри дощову погоду, з великим ентузіазмом привітали Святішого Отця, що опівдні з’явився у лоджії”, – йдеться у повідомленні.

Фото: vaticannews.va
Оркестри Папської Швейцарської Гвардії та італійських карабінерів виконали державні гімни Італії та Ватикану, після чого Глава Католицької Церкви виголосив різдвяне послання.
Фото: vaticannews.va

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня світ святкує Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Раніше Папа Римський Франциск у промові висловив сподівання, що Різдво принесе мир в Україну.

Зазначимо, організація можливого візиту Папи Римського до України перебуває "на порядку денному" Міністерства закордонних справ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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