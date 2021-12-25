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Зеленський привітав українців з католицьким Різдвом

"Всім міцного здоров’я, великого достатку і щасливого Різдва".

Зеленський привітав українців з католицьким Різдвом
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 25 грудня світ святкує Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Зі святом українців привітав президент Володимир Зеленський.

“Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну!”, – зазначив він у привітанні.

Він побажав всім міцного здоров’я, великого достатку і щасливого Різдва.

 “Нехай цей день принесе в оселю тепло та затишок, мир і благодать. Бажаю щирого, невимовного щастя та міцного здоров’я вашим родинам!”, – зі свого боку зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, глава Православної церкви України Епіфаній заявив, що українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римсько-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року і 25 грудня, і 7 січня є офіційними вихідними. За даними соцопитування групи "Рейтинг", 77% українців святкують Різдво 7 січня, 56% вважають його улюбленим серед новорічних свят. Водночас взагалі не відзначають це християнське свято 5% опитаних.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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