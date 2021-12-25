У Тернополі пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону

Таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Таке рішення ухвалили після двох актів вандалізму, скоєних протягом тижня.

Про це 24 грудня повідомив у Facebook депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.

"Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича", — написав Богдан Бутковський.

У коментарі ZAXID.NET він пояснив, що таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

У Тернополі в вівторок, 21 грудня, у пам'ятник Степану Бандери на вулиці Соломії Крушельницької кинули яйцем. За тиждень до того його облили червоною фарбою.