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У Тернополі пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону

Таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Таке рішення ухвалили після двох актів вандалізму, скоєних протягом тижня.

Про це 24 грудня повідомив у Facebook депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський. 

"Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича", — написав Богдан Бутковський.

У коментарі ZAXID.NET він пояснив, що таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

У Тернополі в вівторок, 21 грудня, у пам'ятник Степану Бандери на вулиці Соломії Крушельницької кинули яйцем. За тиждень до того його облили червоною фарбою.

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