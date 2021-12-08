У місті Первомайську на Миколаївщині невідомі розбили пам'ятник Героям Небесної Сотні на вулиці Грушевського.
"Близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул. Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО", - повідомила місцева поліція.
Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Поліція почала першочергові слідчі дії для встановлення причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, що на початку осені у Білій Церкві вандал пошкодив пам'ятник Героям боротьби за незалежність України.