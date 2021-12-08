Фото: mk.npu.gov.ua

У місті Первомайську на Миколаївщині невідомі розбили пам'ятник Героям Небесної Сотні на вулиці Грушевського.

"Близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул. Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО", - повідомила місцева поліція.

Фото: mk.npu.gov.ua

Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Поліція почала першочергові слідчі дії для встановлення причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Фото: pervomaisk.mk.ua Пам'ятник Героям Небесної Сотні в Первомайську до пошкодження

Нагадаємо, що на початку осені у Білій Церкві вандал пошкодив пам'ятник Героям боротьби за незалежність України.