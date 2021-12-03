У мелітопольському конкурсі на меморіал Голодомору переміг проєкт "Колона" Даниїла Шуміхіна

У конкурсі проєктів меморіалу жертвам Голодоморів для Мелітополя переміг скульптор Даниїл Шуміхін з об’єктом «Колона». Конкурсна комісія рекомендувала його до реалізації у 2022 році.

Фото: pastfutureart.org

Участь у конкурсі взяли 5 українських художників і колективів, які використовують різноманітні медіа у своїх практиках та працюють з темою колективної пам’яті. В рамках конкурсу вони розробляли проєкти для меморіалізації голодоморів 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років.

Крім Даниїла Шуміхіна проєкти представили також Віталій Кохан, Лія Достлєва та Андрій Достлєв, Павло Ковач, Ярема Малащук і Роман Хімей.

Розробниця механіки конкурсу та голова експертної ради Лізавета Герман коментує: «Головне завдання цього конкурсу — створити можливість нового погляду на складні сторінки нашої історії разом із сучасними художниками. Тому для нас було важливо не лише обрати проєкт для реалізації в місті Мелітополь, яке наважилося бути першопрохідцем нових практик комеморації, а також підтримати розробку інших пропозицій від учасників з дуже різними художніми підходами та продемонструвати, наскільки багатоплановими і глибинними можуть бути погляди на історичну трагедію. Зрештою, маємо 5 сильних, продуманих та фактично готових до реалізації проєктів».

«Колона», яку пропонує встановити переможець конкурсу Даниїл Шуміхін, образно поєднує дві частини Мелітополя — нижнє і верхнє місто, побудовані відповідно за радянських і царських часів. «У Мелітополі можна зустріти безліч колон і їх різновидів, що були встановлені в різні періоди існування міста. Особливо яскраво серед них виділяються колони коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету. Капітелі колон прикрашені іоніками, пелюстками і колосками пшениці — таким близьким і зрозумілим українцям символом достатку і родючості», — розповідає Даниїл Шуміхін про свій проєкт. Колона меморіального комплексу голодоморів виконана з чавуну і повторює мотиви колон коледжу. Матеріал і природний процес старіння вказують глядачеві на плин часу з його світлими і темними сторонами, створюючи діалог між минулим і сьогоденням.

Експертна рада обрала для реалізації проєкт Даниїла Шуміхіна за чистоту, виразність ідеї та цікавий, але не прямолінійний зв’язок з історичним контекстом та візуальним ландшафтом міста. «Художник обрав колону як символ тріумфу і перемоги. Але в Шуміхіна вона постає як окремішній, дефункціоналізований елемент. Це можна інтерпретувати вже як символ безпомічності владної авторитарної вертикалі перед плином часу та ствердженням історичної справедливості», — додає Лізавета Герман. Колона також є універсальним і позачасовим образом, зрозумілим та актуальним для різних культур і спільнот. Проєкт Даниїла Шуміхіна поєднує багато смислових рівнів: тут і посилання на прадавній символ родючості, й асоціація з античним корінням краю, і деконструкція радянського минулого.

Відкриття меморіалу заплановане на листопад 2022 року в Мелітополі.

Нагадаємо, навесні 2021 року представники громади Мелітополя за підтримки місцевої влади ініціювали встановлення меморіалу жертвам голодоморів в Україні. Для розробки актуального комеморативного проєкту Фонд збереження історико-культурної спадщини України у партнерстві з платформою культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво провів закритий конкурс. До участі в конкурсі запросили 5 українських художників та колективів.

Відбір учасників та оцінювання робіт проводила експертна рада на чолі з мистецтвознавицею та кураторкою Лізаветою Герман. Також до складу журі увійшли засновники архітектурного бюро «Форма» Ірина Мірошникова й Олексій Петров, кураторка Минуле / Майбутнє / Мистецтво Катерина Семенюк і скульптор Назар Білик.