У Львові через вечірку в День пам'яті голодоморів закрили Будинок вчених

Львівська міська комісія ТЕБ і НС вирішила тимчасово закрити Будинок вчених після скандалу з проведенням вечірки у День пам'яті голодоморів.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Закінчилось засідання міської комісії ТЕБ і НС, де ми розглядали випадок, що трапився 27 листопада: у Будинку вчених під час проведення події було порушено низку карантинних норм. Ми живемо зараз у «червоній» зоні і «червона» зона має низку вимог. Відповідно, складено ряд протоколів. За результатами заслуханих сьогодні доповідей, комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську діяльність Будинку вчених у зв’язку з порушенням карантинних вимог. За годину-півтори документ буде підписано та передано на виконання у Будинок вчених", - цитує Москаленка пресслужба мерії.

Він наголосив, що проводити подібні заходи у День пам'яті жертв Голодоморів – дуже низько.

Нагадаємо, 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів у львівському Будинку вчених влаштували вечірку до дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска. Розважав гостей ведучий Володимир Остапчук. За даними Zaxid.net, організатори вечірки заплатили за сім годин оренди зали Будинку вчених.

Фото: wikipedia.org

Заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш заявив, що керівництво установи не врахувало, що вечірка запланована на День пам’яті жертв Голодоморів, бо угоду, за його словами, підписували приблизно за місяць до події.

Сам Заліско не бачить нічого поганого в проведенні вечірки в жалобний день.

"Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. [...] І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені", - написав він в інстаграмі в неділю.