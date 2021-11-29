Арестович заявив, що проситиме про державну охорону для журналіста Бутусова і порівняв його з Гонгадзе

"Його ліквідують – ті, хто його і накачує. І це, за планом, стане сигналом для початку масових заворушень", – заявив радник голови Офісу президента.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі, позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович заявив, що проситиме про державну охорону для журналіста Юрія Бутусова.

Арестович на своїй сторінці в Facebook написав, що "Бутусова заводять як сакральну жерту, вже спланували його як чергового Гонгадзе (Георгій Гонгадзе – засновник "Української правди", якого було вбито у вересні 2000 року).

"Його ліквідують – ті, хто його і накачує. І це, за планом, стане сигналом для початку масових заворушень – зі щирими обуреннями громадян. І все це – на тлі – концентрації російських військ на кордоні. Зрозуміло сценарій? Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести – політична криза – атакуй на здоровʼя. Буду терміново просити надати Юрію Бутусову державну охорону", – заявив Арестович.

Радник Андрія Єрмака також заявив, що не вважає Бутусова адекватним через його поведінку на пресконференції із Володимиром Зеленським, яка пройшла минулої пʼятниці.

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: "Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами".

Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.

Бутусов звинуватив Зеленського в брехні. За його словами, Зеленський сказав усе це, "щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка".

"Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна", – заявив Юрій Бутусов президенту. Згодом він додав, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе.

Потім Державне бюро розслідувань порушило справу за фактом публікації 27 листопада Бутусовим відео, на якому той стріляє з 152-мм гаубиці. У ДБР повідомили, що за попередніми висновками, подія відбулася за межами зони ООС. Але суспільство має отримати "повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки". У провадженні вказано дві статті КК України – 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни та 414 – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Українська делегація у Тристоронній контактній групі по Донбасу оприлюднила заяву, в якій категорично засудила публікацію будь-яких матеріалів, "які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України".

Там вважають, що сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили.

Бутусов вважає порушення кримінальної справи за фактом публікації відео у фейсбуці помстою президента Володимира Зеленського.