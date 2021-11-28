Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав на своїй сторінці у фейсбуці. Кримінальне провадження вже розпочато.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"28 листопада (насправді 27 листопада, - ред.)2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д-20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «по окупантах вогонь». Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну", - зазначають у Бюро.

У ДБР наголосили, що всі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку ст. 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Також перевірять можливі посадові порушення особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.

"За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки. Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформаційної безпеки держави", - додали у Бюро розслідувань.

Заяву з приводу викладеного Бутусовим відео оприлюднила й Українська делегація у Тристоронній контактній групі по Донбасу.

"Українська делегація категорично засуджує публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України", - сказано в заяві.

В українській делегації в ТКГ вважають, що сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили.

"В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів", - сказано в заяві.

В українській делегації в ТКГ наголошують, що публікація подібних відео у такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні.

Оновлення. Після поширення у ЗМІ повідомлення про порушену кримінальну справу ДБР уточнило, що провадження стосується не журналіста Юрія Бутусова, а публікації відео у його фейсбуці.

"У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі. Зокрема, предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї", - пояснили у Бюро.

У повідомленні наголосили, що в разі потреби ДБР "може надати журналісту безплатну юридичну консультацію".

"Ще раз наголошуємо ніякої «справи» проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження", - зазначили у ДБР.

Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.