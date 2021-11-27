Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту

Колишній начальник ГУ МВС у Полтавській області Едуард Федосов звільнився з лав МВС в лютому 2014 року. З того часу перебуває в Києві, у Криму востаннє був в 2012 році.

Колишній начальник ГУ МВС у Полтавській області Едуард Федосов, якого журналіст BuzzFeedNews Крістофер Міллер назвав одним з організаторів можливого державного перевороту, заперечив свою причетність до будь-яких протиправних дій.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

Федосов повідомив, що зі здивуванням дізнався про нібито причетність до підготовки держперевороту від друзів, які прочитали новину у ЗМІ.

Він також зазначив, що з часу звільнення з лав МВС в лютому 2014 року (за власним бажанням) перебуває в Києві, у Криму востаннє був в 2012 році.

"Готовий прийти в будь-який правоохоронний орган, якщо це про мене йдеться. Бо йдеться про Федосова Едуарда, який мешкає в Криму, а я перебуваю в Києві. Можливо, хтось використав моє ім’я, може ще щось. Готовий пройти поліграф, якщо це про мене, навіть у присутності журналістів", - сказав Федосов.

Ексміліціянт сказав, що востаннє спілкувався з Грицаком по телефону у 2018-2019 роках. З іншим ексспівробітником структур МВС Олексієм Васильєвим (за даними Федосова перебуває за межами України – ред.) спілкувався телефоном кілька днів тому на різні теми.

При цьому Ріната Ахметова, за його словами, він бачив лише по телевізору.

Нагадаємо, що під час вчорашнього пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовлювану за участю росіян на 1-2 грудня спробу держперевороту.

У розмовах, перехоплених розвідкою, йдеться про те, що українське суспільство нібито готове до нової революції, а "Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту - зміни діючого президента".

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова. Про це журналісту розповів співрозмовник, близький до президента Зеленського.

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Сьогодні він також заперечив інформацію про участь у заколоті. За його словами, наразі він проживає у Київській області.