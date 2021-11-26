Апеляційний суд відмовився відпустити Семенченка з-під варти

Колишній нардеп залишиться в СІЗО принаймні до нового року.

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Солом'янського суду про арешт колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування.

Пресслужба суду повідомляє, що 26 листопада колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу щодо продовження арешту Семенченка до 1 січня 2022 року.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 03 листопада 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - сказано в повідомленні.

Також суд відмовився відпустити колишнього народного депутата на поруки.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту.

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (створення незаконного збройного формування), ч.3 ст.260 (керівництво незаконним збройним формуванням), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (організація теракту) Кримінального кодексу.

На початку липня стало відомо, що Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.

Після того, як Київський апеляційний суд вдруге відклав розгляд скарги на його арешт, Семенченко заявив, що оголосить голодування.

Наприкінці вересня СБУ завершила розслідування у справі Семенченка.

3 листопада стало відомо, що СБУ підозрює у розкраданні благодійних внесків з рахунків фонду батальйону «Донбас» дружину Семенченка.