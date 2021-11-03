СБУ підозрює у розкраданні благодійних внесків з рахунків фонду батальйону «Донбас» дружину Семенченка

Кошти з них на власні потреби знімала жінка, яка мала доступ до карток благодійного фонду.

Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність громадянки України, яка підозрюється у розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону «Донбас»". За даними досудового слідства, підозрювана, маючи доступ до карткового фонду, здійснювала через них розрахунки і знімала готівку, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону. Наразі слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн. Усе це – з коштів, які жертвувалися нашими співвітчизниками на потреби і розвиток добровольчого батальйону", – зазначили правоохоронці.

Фігурантці справи оголосили підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці не повідомляють, про кого саме йдеться, але, за даними джерел LB.ua, мова про дружину ексдепутата і колишнього комбата "Донбасу" Семена Семенченка – Наталію Московець.

За даними YouControl, Наталія Московець є керівником "Фонду допомоги добровольцям та членам їх сімей" (засновником також значиться Семенченко), ГО "Молодь за реформи та розвиток", "Обʼєднання дружин і матерів бійців учасників АТО".

На сторінці дружини Семенченка в Facebook (під псевдо Наталка Музика) підтверджується факт отримання підозри у крадіжці від слідчих СБУ, однак не вказується, чого саме стосується справа.

Нагадаємо, сам Семенченко перебуває під вартою за підозрою в причетності до створення незаконного збройного формування. Колишнього народного депутата заарештували 26 березня за створення "приватної армії". Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту.

Також у липні Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.