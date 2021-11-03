Поліція Київської області затримала озброєних грабіжників-рецидивістів з Російської Федерації. Жертвами угруповання стали четверо мешканців Київщини.

Грабіжники проникали до осель, зв’язували господарів та обчищали будинки. Загалом зловмисники викрали 420 тис. доларів США, 250 тис. євро і 300 тис. гривень, повідомляє пресслужба обласної поліції.

Так, 15 серпня грабіжники проникла до будинку мешканки села Гнідин, зв’язали жінку пластиковими хомутами та викрали у потерпілої гроші та ювелірні вироби.

Згодом вони намагалися пограбувати будинок у Ворзелі, але їх зупинили охоронці. У селі Княжичі зловмисники вчинили напад на будинок подружжя, де викрали гроші та особисті речі.

"У поле зору правоохоронців грабіжники потрапили у селі Козин. На території одного з домоволодінь чоловіки викрали сейф, однак їхні протиправні дії зафільмували камери відеонагляду", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці опрацювали понад 400 камер відеонагляду та встановили особи зловмисників і їх місцезнаходження. Ними виявилися 43- та 45-річний раніше судимі громадяни Російської Федерації, які нелегально проникли в Україну.

Після обшуків за місцем проживання грабіжників й отримання речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок, зловмисників затримали. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Раніше повідомляли, що у Халеп’ї на Київщині "інвестори" на Range Rover викрали у фермера пів мільйона гривень. Зловмисників затримали.