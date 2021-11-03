В Україні ліквідували велику мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів

Схема приносила її учасникам до 3 млн гривень на місяць.

Фото: ssu.gov.ua

В Україні заблокували велику мережу із виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 і негативних ПЛР-тестів.

Про це повідомляється на сайтах СБУ та МВС.

Учасниками схеми вважають чотирьох мешканців Запоріжжя та Львівської області. Організатор разом зі спільником шукав клієнтів серед осіб, які хотіли поїхати за кордон на роботу, решта учасників виготовляли підробки та виконували роль кур’єрів.

Міжнародний сертифікат про вакцинацію коштував у них 40 євро, а негативний ПЛР-тест - 500-600 гривень. Для оптових замовників діяла гнучка система знижок.

Фото: ssu.gov.ua

Ця мережа щомісяця виготовляла майже тисячу сертифікатів про вакцинацію та 2000 негативних ПЛР-тестів. Їхня виручка становила понад 3 млн гривень.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли підроблені свідоцтва, бланки з негативними тестами, бухгалтерію, підроблені запрошення на роботу за кордоном, поліграфічне обладнання та інші докази.

Фото: ssu.gov.ua

Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 199 (підроблення захищених документів) і ч. 1 ст. 362 (втручання в роботу комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу та до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 2 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за підробку документів про щеплення. Він передбачає, що за виготовлення таких довідок можна буде отримати до трьох років позбавлення волі.