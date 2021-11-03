Росія накопичила на кордонах з Україною близько 90 тис. військових, - Міноборони

Росія періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою політичного тиску на сусідні держави.

Росія зосередила біля українського кордону та на тимчасово окупованих українських територіях угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

До російського угруповання входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ.

Крім того, поблизу українського кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил РФ. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

У Міноборони зазначили, що протягом другого півріччя 2021 року Росія провела поблизу кордону України серію широкомасштабних командно-штабних навчань.

"Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що Росія періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.

Раніше американська Washington Post повідомила, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, і це не навчання. Занепокоєння висловили чиновники, які відстежують регулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.

У Міністерстві оборони України перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною заперечили.