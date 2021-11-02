Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії

Президент Володимир Зеленський 30 жовтня увів у дію новий санкційний пакет проти Росії.

Про це повідомляється в указах №556-559, опублікованих на сайті Офісу президента.

Санкції, які були ухвалені на засіданні РНБО 15 жовтня, в основному стосуються осіб, які організовували вибори до Державної думи на окупованих територіях. Значна частина цих людей є громадянами України, що перейшли на бік окупаційної влади.

Крім того, до санкційного списку потрапила мережа магазинів Mere та її бенефіціари.

Серед компаній, проти яких ввели санкції, є також компанія Group-IB (один із провідних гравців на російському ринку кіберзахисту), реєстратор доменних імен Reg.Ru, сімферопольський СІЗО №1, захоплений окупантами суднобудівний завод "Море" в Феодосії, севастопольський науково-технічний центр "Імпульс-2", українські авіакомпанії "Хорс", "Камус Ейр" та "Українсько-середземноморські авіалінії".

Загалом чотирма указами санкції введено проти приблизно 140 фізичних та пів сотні юридичних осіб.

Нагадаємо, що кілька днів тому Зеленський також увів у дію рішення РНБО від 15 жовтня про продовження персональних санкцій проти окремих громадян Єменської Республіки.