​Рахували більше доби. Чи “хімічив” Терехов для подолання 50% бар’єру?

Тобто вже після півночі в районних комісіях був натовп ДВК, які приїхали здаватися. А результати з’явилися по суті через добу.

Я була в Харкові на ДВК і на власні очі бачила, що станом на одинадцяту ночі члени ДВК вже все порахували. Вони просто сиділи і чекали нову добу, щоб оформити протоколи наступним днем і отримати добові за два дні.

Це не чергові місцеві вибори, коли треба рахувати ще й бюлетені до міськради, райради і облради, складати окремо не лише кожну партію, а й різних кандидатів від однієї партії. Тоді, звісно, підрахунок, може тривати довше.

Більше доби у Харкові ТВК встановлювало результати виборів міського голови. Це абсолютна аномалія, коли в членів ДВК для підрахунку був аж 1 бюлетень з 10-ма кандидатами. Явка при цьому була на меншою за 30%. Тобто по суті рахувати тут більше доби реально нема чого і вся математика має дуже легко сходитися.

Чого затягували підрахунок?

Для Терехова питання виграшу в один тур досить іміджеве. Це показує те, чи зі старту він в Харкові є повністю легітимним. Так само для мера Києва Кличка було важливо перемогти в першому турі і подолати 50% бар’єр. А ще така перемога – це можливість заощадити для кандидатів свої бюджети.

Рух ЧЕСНО досліджував, коли кандидати в мери у другому турі могли вирватися у переможці на виборах 2020 року. Реальна вилка склала 5%. Це те, про що говорять дані.

Фото: ЧЕСНО

Ну, припустимо, що в окремих випадках вона може сягати 7-10%, але поки підтвердження даних ми не маємо. Між Добкіним і Тереховим розрив наразі понад 20%. Це дані ТВК.

Фото: ЧЕСНО

До оприлюднення інформації щодо можливого фальшування виборчих протоколів по дев’яти дільницях, протоколи приймали дуже повільно. А після цього повідомлення у ЗМІ підрахунок пішов значно жвавіше. Вже на 21:16 ТВК оголосила Терехова переможцем у першому турі. Добкін у коментарі Руху ЧЕСНО зазначив, що буде судитися.

Що помітив Рух ЧЕСНО у день виборів

Після обіду 31 жовтня Рух ЧЕСНО зауважив, що штаб Терехова мобілізує виборців квитками у зоопарк, обіцяє подарувати iPhone – так заманювали молоду аудиторію. З більш старшою аудиторією, яка схильна до гречколюбства, ще до обіду працювали по-іншому. Біля дільниць влаштували ярмарки з дешевою крупою.

Фото: ЧЕСНО

Така мобілізація явки відбувається тоді, коли штаб, який знає, хто приходить на дільниці, володіє інформацією, що виборець, який треба для подолання 50% бар’єру, не з’явився.

Якщо явку не дотягують, то після закриття дільниць до роботи можуть братися “хіміки”. А для цього треба затягнути підрахунок і виснажити членів комісії.

Для того, щоб підстрахуватися і легітимізувати можливу “хімію”, штаби можуть посилено в ЗМІ закидати меседжі з результатами екзитполів. Всі ми розуміємо, що екзит-поли можуть мати похибку у кілька відсотків. Тобто коли кандидат на грані проходження 50% бар’єру, то ці відсотки можуть бути як в +, так і в -. А в мінус – це як раз те, що не потрібно штабу.

Що помітили спостерігачі під час встановлення результатів

Коли членів ДВК маринують кілька діб – вони стають менш пильними і більш компромісними. Не раз всі могли пересвідчитися, що члени ДВК приносять із собою порожні бланки для протоколів, можуть заповнювати їх на сходах і мають із собою печатки.

Це грубе порушення, бо всі уточнення протоколів мають відбуватися на ДВК у присутності інших членів виборчої комісії та спостерігачів.

Найпростіше для “хімії” переписати голоси менш рейтингових кандидатів більш рейтинговому. Представники цих кандидатів не будуть битися за ці голоси. Знову ж таки, під час місцевих виборів у Києві, були помічено спроби дописати так голоси партії “Перемога Пальчевського”, яка була на грані 5% бар’єру. І зважте, як качали меседжі фейкової соціології перед виборами на користь Пальчевського.

Є штаби і громадські організації, які ведуть паралельний підрахунок голосів. Вони мають протоколи з дільниць, які були підписані з самого початку. Тобто є докази того, якими були результати виборів. До прикладу, учасники Руху ЧЕСНО, які були на дільницях, зберігали копії протоколів ДВК.

Фото: ЧЕСНО

ОПОРА, яка вела паралельний підрахунок, має копії протоколів з дільниць і вже зробила заяву про те, що у 9 протоколах є розбіжності і в одних кандидатів голоси зникли, а у Терехова з’явилися. Це майже 400 голосів виборців на користь Терехова.

Коли Добкін коментував Руху ЧЕСНО, що піде до суду, він посилався саме та ці факти, які виявила громадська організація.

З таким розривом Добкіну у другому турі навряд чи вдалося б перемогти. Але справа наразі не в Добкіні і не в Терехові, які вартують одне одного.

Справа в тому, що виборчий процес організований у такий спосіб, що навіть коли низька явка, один бюлетень і незначна кількість кандидатів виникають питання: чого так довго рахують.