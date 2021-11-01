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Зеленський заявив про наміри України скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030-го

Наразі за обсягом скорочення викидів Україна посідає 4-те місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН.

Зеленський заявив про наміри України скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030-го
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
Фото: president.gov.ua

Україна до 2030 року має намір скоротити викиди парникових газів на 65%, після 2060 року - домогтися кліматичної нейтральності.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія).

"Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших у Європі... Наші цілі до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше ніж 2060 року домогтися кліматичної нейтральності", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна".

Глава держави зазначив, що наразі за обсягом скорочення викидів Україна посідає 4-те місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН.

За словами Зеленського, Україна підтримує низку ініціатив кліматичної конференції, зокрема декларацію лісо- та землекористування.

"Важливим для нас є доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування, особливо в рамках Зеленого кліматичного фонду", - додав глава української держави.

Нагадаємо, Міжнародна конференція під егідою ООН з питань зміни клімату. стартувала у Глазго 31 жовтня. У заході візьмуть участь представники близько 200 країн, включно з лідерами держав. Загалом на COP26 акредитувалися десятки тисяч делегатів. Зокрема, на захід вже прибула шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Конференція триватиме до 12 листопада.

Зауважимо, що під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій торік у грудні Зеленський заявляв про наміри України до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 58-64%.

28 жовтня Кабінет міністрів схвалив проєкти листів уряду щодо участі України у міжнародній ініціативі "Глобальне метанове зобов'язання", яка передбачає скорочення викидів метану на 30% до 2030 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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