ОПОРА виявила підроблені протоколи на користь Терехова на дев’яти дільницях Харкова

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев’яти із 19 дільниць у Новобаварському районі Харкова. Протоколи про результати виборів були підроблені на користь кандидата на посаду міського голови Ігоря Терехова.

У результаті порушень кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилися на 160 та 237 відповідно, а у Терехова збільшилися на 397 голосів.

Пресслужба ОПОРИ повідомляє, що про це стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні громадянської мережі, та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК.

"ОПОРА спостерігає за встановленням результатів виборів на всіх рівнях: дільничному та ТВК. Спостерігачі не зафіксували рішень ТВК про проведення перерахунку голосів на цих дільницях", - сказано в повідомленні.

Раніше спостерігачі ОПОРИ зафіксували факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №631675, яка розташована на пр. Лиманському, 1 в Основ’янському районі міста Харкова.

Нагадаємо, вчора в Харкові відбулися вибори нового міського голови. За попередніми даними, перемагає Ігор Терехов – секретар міської ради, в.о. міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Результати трьох екзитполів свідчать, що за нього проголосували 53,8% харків’ян.

Серед кандидатів були також ексмер Михайло Добкін, Олександр Скорик від "Євросолідарності", лідер харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, депутатка від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва (самовисування).

Докладніше про кандидатів та людей, з якими вони пов'язані, читайте в матеріалі "Вибори в Харкові. Терехов VS Добкін і розпорошена опозиція" на LB.ua.