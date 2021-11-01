Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
ГоловнаЕкономікаБізнес

Ryanair поновив рейси з Харкова в Європу

Рейси виконуватимуть у шести напрямках.

Ryanair поновив рейси з Харкова в Європу
Фото: atr.ua

Ірландський лоукостер Ryanair поновив рейси з Харкова в Європу.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Харків".

Згідно із повідомленням, рейси виконуватимуть у шести напрямках:

  • Вільнюс - середа, неділя;
  • Варшава (Модлін) -  середа, неділя;
  • Познань - четвер, неділя;
  • Мілан (Бергамо) - вівторок, субота;
  • Краків - понеділок, п’ятниця;
  • Будапешт - четвер, неділя.

Мінімальна вартість на квитки в один бік без багажу станом на 1 листопада становить 242 грн на всі зазначені рейси.

Раніше повідомляли, що українська державна авіакомпанія МАУ поновлює прямі рейси у Тель-Авів з Харкова і Дніпра.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також