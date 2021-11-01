Ірландський лоукостер Ryanair поновив рейси з Харкова в Європу.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Харків".

Згідно із повідомленням, рейси виконуватимуть у шести напрямках:

Вільнюс - середа, неділя;

Варшава (Модлін) - середа, неділя;

Познань - четвер, неділя;

Мілан (Бергамо) - вівторок, субота;

Краків - понеділок, п’ятниця;

Будапешт - четвер, неділя.

Мінімальна вартість на квитки в один бік без багажу станом на 1 листопада становить 242 грн на всі зазначені рейси.

Раніше повідомляли, що українська державна авіакомпанія МАУ поновлює прямі рейси у Тель-Авів з Харкова і Дніпра.