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"Газпром" з 1 листопада зменшив транзит через Україну на третину

Росія качає 57 млн кубометрів на добу замість законтрактованих 109 млн кубів.

"Газпром" з 1 листопада зменшив транзит через Україну на третину
Фото: utg.ua

Російський "Газпром" з 1 листопада зменшив транзит газу територією України на третину - до 57 млн кубометрів на добу.

Про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Незважаючи на голосні заяви, обсяг транзиту з РФ до ЄС постійно зменшується. З 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн на добу", - написав Макогон у фейсбуці.

У жовтні транзит через Україну скоротився до 86 млн кубометрів на добу. При цьому "Газпром" сплачує за транзитну потужність 109 млн кубометрів на добу.

"При таких обсягах транспортування Газпром недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів", - порахував Макогон.

Нагадаємо, що скорочення транзиту в жовтні пов'язане з тим, що Угорщина почала отримувати російський газ в обхід України.

У 2020 році транзит через Україну становив 55,8 млрд кубометрів, у 2019 році - 89,6 млрд кубометрів.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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