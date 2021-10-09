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Кулеба назвав болісним ударом газовий контракт Угорщини з Росією

"Ми аналізуємо наслідки того, що сталося, та формуємо план дій у відповідь".

Кулеба назвав болісним ударом газовий контракт Угорщини з Росією
Фото: EPA/UPG

Домовленість Угорщини з Росією про транзит газу в обхід України стала "болісним ударом", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "ТСН".

"Це був болісний удар із низки причин. І ми відповіли. Зараз ми аналізуємо економічні та безпекові наслідки того, що сталося, та формуємо конкретний план дій у відповідь", - сказав міністр. 

На запитання, чи обговорювався цей договір з главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу, який приїхав з візитом до Львова, Кулеба сказав, що сторони "приділили значну увагу питанням співробітництва між нашими країнами в енергетичній сфері".

"Це стосується зокрема й газу. Ми розглянули весь комплекс питань. Я зараз залишуся більш дипломатичним. Але однозначно ця тема у нас серед пріоритетів. Ми шукаємо рішення, які відповідатимуть інтересам українського енергозабезпечення", - сказав Кулеба. 

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM CEEnergy Ltd підписала з "Газпром експортом" дві угоди на поставку російського газу в Угорщину. Сумарний обсяг контрактів - до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного - 15 років.

Газ буде йти в Угорщину через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

З 1 жовтня Росія повністю зупинила транзит газу в Угорщину територією України, позбавивши Україну "віртуального реверсу" та змусивши її припинити закачування газу в сховища раніше, ніж почався опалювальний сезон.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало підписання контракту, назвавши його догоджанням Кремлю. У відповідь міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав позицію України "порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини". Угорське МЗС викликало посла України на розмову, українське міністерство відповіло дзеркально і викликало угорського посла. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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