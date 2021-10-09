Зеленський про обрання керівника САП: немає жодного адекватного пояснення затримки

Немає й не може бути жодного адекватного пояснення того, що конкурс для обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримується.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи зрив проведення засідання комісії з обрання керівника САП через відсутність кворуму.

“Всі члени конкурсної комісії повинні виконати свою роботу й обрати нового керівника САП, як це і має бути відповідно до найкращих міжнародних практик”, – зазначив він.

За словами Зеленського, для діяльності конкурсної комісії створені всі умови, а підготовча робота була проведена вчасно та змістовно.

“Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов'язань України”, – наголосив президент.

Нагадаємо, засідання комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у суботу, 9 жовтня не відбулося через відсутність кворуму.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповів, що на засідання “не з’явилися контрольовані Офісом президента України члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь”.

Шабунін вважає, що у США це буде сприйнято “як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену (державному секретарю США) особисто”. На його думку, Блінкен точно розповість про ситуацію президенту Джо Байдену, а зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках зі Сполученими Штатами.

Зі свого боку у посольстві США в Україні заявили, що Європейський союз та Сполучені Штати дуже розчаровані невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

27 вересня після двомісячної перерви відбулося засідання Конкурсної комісії, яка має обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника.

Претендентами на посади є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.