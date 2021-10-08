Верховна Рада перенесла призначення першого віцеспікера парламенту на наступний пленарний тиждень, що починається 19 жовтня. Відповідне рішення про закриття пленарного засідання ухвалили 226 народних депутатів.
На посаду претендують два кандидати: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та народна депутатка від "Євросолідарності" Софія Федина.
Питання планували розглянути у п'ятницю, в один день із голосуванням за нового спікера. "Вакансія" першого віцеспікера звільнилася саме через призначення Стефанчука.
Нардепка СН Ольга Василевська-Смаглюк прокоментувала перенесення голосування.
"У багатьох мажоритарників квитки на літак на свої округи, через це було ризиковано ставити це питання на голосування. Було недостатньо депутатів у залі", – зазначила вона.
Нагадаємо, сьогодні парламент призначив Руслана Стефанчука Головою Верховної Ради. За проголосував 261 народний депутат.