На посаду претендують два кандидати.

Верховна Рада перенесла призначення першого віцеспікера парламенту на наступний пленарний тиждень, що починається 19 жовтня. Відповідне рішення про закриття пленарного засідання ухвалили 226 народних депутатів.

На посаду претендують два кандидати: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та народна депутатка від "Євросолідарності" Софія Федина.

Питання планували розглянути у п'ятницю, в один день із голосуванням за нового спікера. "Вакансія" першого віцеспікера звільнилася саме через призначення Стефанчука.

Нардепка СН Ольга Василевська-Смаглюк прокоментувала перенесення голосування.

"У багатьох мажоритарників квитки на літак на свої округи, через це було ризиковано ставити це питання на голосування. Було недостатньо депутатів у залі", – зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні парламент призначив Руслана Стефанчука Головою Верховної Ради. За проголосував 261 народний депутат.