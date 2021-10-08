Рада спрямувала 12 млрд гривень на виплату субсидій

Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на 2021 рік, що передбачають спрямування додаткових 12 млрд гривень на субсидії. Загалом він передбачає збільшення доходів і витрат приблизно на 39 млрд гривень.

За законопроєкт №6052 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів" проголосували 256 народних депутатів.

Документ передбачає також спрямування на грошове забезпечення військовослужбовців та збільшення видатків Міноборони 3,8 млрд грн; на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 – 2 млрд грн; на дороги 15 млрд грн; на соцеконом субвенцію 2,5 млрд грн; на "Велике будівництво" 1,5 млрд грн. Про це повідомив нардеп "Слуги народу", представник регламентного комітету Павло Фролов у блозі для "Цензор.нет".

Крім цього, мільярд гривень направляють на зарплати шахтарям. На статутні капітали ДП "Аеропорт Бориспіль", ДАП "Україна" і "Укрсервіс Мінтранс" передбачено 556,4 млн гривень. На житло переселенців, які захищали територіальну цілісність – 282 млн.

Також документ збільшує видатки: на СБУ – 280 млн гривень, на Державну кримінально-виконавчу службу – 176,8 млн грн; на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 87 млн грн; на видання додаткових тиражів газети "Урядовий кур'єр" – 10 млн грн; на створення Центру протидії дезінформації – 9,2 млн грн; на виплату грошової компенсації для отримання житлових приміщень учасникам Революції Гідності – 4 млн гривень; для Служби зовнішньої розвідки 1– 50 млн грн.

"Законопроєкт також пропонує збільшити доходи держбюджету на 39 млрд грн (податок на прибуток підприємств +30 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів +2 млрд грн; ПДВ з ввезених на митну територію України товарів +6,7 млрд грн; збір під час набуття права власності на легкові автомобілі +0,75 млрд грн)", – повідомив Фролов.

Нагадаємо, що 10 вересня голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що на виплату субсидій за житлово-комунальні послуги бракує 12 млрд гривень. З 37 виділених мільярдів станом на вересень було витрачено вже 35,2, тож коштів до кінця року не вистачило б.

У вересні в Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.