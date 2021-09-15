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У Раду внесли проєкт змін до бюджету на 2021 рік для фінансування субсидій і "великого будівництва"

На дороги - 15 млрд гривень, на субсидії - 12 млрд, на округи - 4 млрд.

У Раду внесли проєкт змін до бюджету на 2021 рік для фінансування субсидій і "великого будівництва"
Фото: пресслужба Верховної Ради

Група депутатів з фракції "Слуга народу" у вівторок, 14 вересня, зареєструвала в парламенті проєкт змін до державного бюджету на 2021 рік. Вони передбачають збільшення доходів і витрат приблизно на 39 млрд гривень.

Законопроєкт, розроблений за участю Міністерства фінансів, зареєстровано під номером 6052.

У випадку ухвалення законопроєкту в запропонованій редакції доходи бюджету виростуть до 1,147 трлн гривень, видатки - до 1,385 трлн.

Оскільки автори законопроєкта прогнозують значне перевиконання плану доходів  бюджету за загальним фондом, вони пропонують розділити ці гроші:

  • 15 млрд гривень - на "велике будівництво"
  • 12 млрд гривень - на субсидії
  • 3,8 млрд гривень - на виплату грошового забезпечення військовим
  • 2,5 млрд гривень - на соцекономрозвиток регіонів
  • 2 млрд гривень - на програму медичних гарантій
  • 1,5 млрд гривень - на розвиток інфраструктури регіонів
  • 1 млрд гривень - на зарплати шахтарям
  • 0,56 млрд гривень - в статутні капітали аеропорту "Бориспіль", авіапідприємства "Україна" та "Укрсервіс Мінтрансу"
  • 0,28 млрд гривень - на грошову компенсацію за належне житло для переселенців тощо.

Нагадаємо, що востаннє Верховна Рада вносила зміни до держбюджету в липні, коли було виділено 1 млрд грн на "велику реставрацію" пам'яток комунальної форми власності.

Доходи держбюджету на 2021 рік мають становити 1,107 трлн гривень, видатки - 1,345 трлн гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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