Малюська пояснив паузу з ліквідацією ОАСК

"Щось робити потрібно, а з іншого – ціна такого "щось" може бути дуже велика".

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що передчасна ліквідація Окружного адміністративного суду Києва може завдати сильного удару по системі розгляду адміністративних спорів.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи стан розгляду президентського законопроєкту №5369.

"Справа в тому, що цей законопроект не простий, його імплементація є дуже непростою. Всі справи, що зараз розглядає ОАСК, мають перейти в інший суд – Київський окружний адмінсуд, у якого набагато менше суддів і у них є свої справи. Вони мають на додачу до них почати розглядати справи від ОАСК. Потім, коли замість ОАСК буде створений новий суд, справи знову мають передати туди. Більш того, їх знову змушені будуть почати розглядати спочатку. Вже в третій раз. Крім того, суддів в новий суд можна буде призначити лише після того, як запрацює ВККС. А це теж тривалий час", - сказав міністр.

За його словами, в такому випадку на розгляд 50-70 тисяч справ ОАСК можуть піти роки.

"Це буде сильний удар по системі розгляду адміністративних спорів. Я нагадаю, що адмінсуди як раз створювались, щоб бути оперативнішими за звичайні. З одного боку, з ОАСКом щось робити потрібно, а з іншого – ціна такого "щось" може бути дуже велика", - сказав Малюська.

Він вважає, що нинішня пауза з ліквідацією ОАСК "більше во благо".

Нагадаємо, що у у квітні 2021 року президент Володимир Зеленський запропонував замість ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд.

У випадку прийняття цього закону ОАСК має припинити роботу на наступний день після його публікації.

СК є судом першої інстанції, який розглядає спори щодо виборчого процесу, ухвалення, проходження чи звільнення з публічної служби або справи про оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, розташованих у місті Києві.

Оскільки всі ці органи знаходяться в Києві, на практиці ОАСК має надзвичайну владу і в останні роки здобув славу найскандальнішого суду України.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще кілька суддів є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.