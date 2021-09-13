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В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців

Офіс омбудсманки просить поліцію розпочати кримінальне провадження.

В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців

В інтернеті виявлено базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані. У зв’язку із цим уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до поліції.

Про це повідомляє пресслужба омбудсманки.

"Так, на одному із вебсайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири. За інформацією, розміщеною на зазначеному вебсайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів", - сказано в повідомленні.

Офіс омбудсманки направив лист до поліції щодо відкриття кримінального провадження і вжиття відповідних заходів реагування.

Зазначається, що Департамент у сфері захисту персональних даних секретаріату уповноваженої ВР з прав людини постійно проводить моніторинг дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних.

Як повідомляли, торік у червні в Україні запустили просвітницький серіал "Персональні дані". Під час його презентації Денісова пообіцяла захистити конфіденційну інформацію українців.

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