Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА
Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА
ХХІ століття триває
ХХІ століття триває
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
ГоловнаСвіт

Денісова вирушила до Грузії з робочим візитом

Омбудсман має зустрітися з Громадським захисником Грузії Ніно Ломджарією.

Денісова вирушила до Грузії з робочим візитом
Фото: Макс Левин

Уповноважений Верховної Ради України з прав людина Людмила Денісова вирушила до Грузії з робочим візитом.

Про це вона повідомила у своєму Телеграм-каналі.

Омбудсман планує зустрітися з Громадським захисником Грузії Ніно Ломджарією. “Обговоримо співробітництво між Омбудсманами України та Грузії в питаннях реалізації національного превентивного механізму, захисту трудових прав та прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми”, – зазначила вона.

Також у межах візиту відбудеться зустріч з держаним інспектором Грузії Лондою Толароєю, на якій сторони проаналізують співпрацю в рамках укладеного торік Меморандуму між інституціями країн, а також досвід Грузії щодо створення незалежного органу у сфері захисту персональних даних.

“Під час зустрічі з Міністром юстиції Грузії Раті Брегадзе обговоримо проблемні питання щодо переведення засуджених громадян України з Грузії в Україну для подальшого відбування покарання”, – додала Денісова.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також