Уповноважений Верховної Ради України з прав людина Людмила Денісова вирушила до Грузії з робочим візитом.

Про це вона повідомила у своєму Телеграм-каналі.

Омбудсман планує зустрітися з Громадським захисником Грузії Ніно Ломджарією. “Обговоримо співробітництво між Омбудсманами України та Грузії в питаннях реалізації національного превентивного механізму, захисту трудових прав та прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми”, – зазначила вона.

Також у межах візиту відбудеться зустріч з держаним інспектором Грузії Лондою Толароєю, на якій сторони проаналізують співпрацю в рамках укладеного торік Меморандуму між інституціями країн, а також досвід Грузії щодо створення незалежного органу у сфері захисту персональних даних.

“Під час зустрічі з Міністром юстиції Грузії Раті Брегадзе обговоримо проблемні питання щодо переведення засуджених громадян України з Грузії в Україну для подальшого відбування покарання”, – додала Денісова.